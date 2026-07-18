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Kadın kılığına girip iş yerine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

Kadın kılığına girip iş yerine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı
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Adana'da kimliğini gizlemek için çarşaf giyip kadın kılığına giren şüpheli, husumetli olduğu iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Polis tarafından yakalanan saldırgan, ifadesinde 'korkutmak için yaptım' dedi ve tutuklandı.

Adana'da kimliğini gizlemek için çarşaf giyip kadın kılığına giren ve iş yerine tabancayla kurşun yağdıran şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Saldırganın ifadesinde, "Husumetiniz vardı, korkutmak için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için çarşaf giyip kadın kılığına giren saldırgan, cadde üzerinde hedef aldığı iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olayın ardından koşarak izini kaybettirirken saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelip çalışma yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganın 18 yaşındaki B.T. olduğunu tespit etti.

Ekipler B.T.'yi, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, "Husumetiniz vardı, korkutmak için yaptım" dediği öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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