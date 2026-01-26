Haberler

Çevrim içi oyunda küfürleştikleri liseliyi takside alıkoyup, darbettiler

Adana'da çevrimiçi oyunda tanışan 19 yaşındaki Miraç Taylan A., küfürleştiği 17 yaşındaki R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşturarak alıkoydu. R.G., alıkonurken darbedildi, olayı cep telefonuyla kaydettiler. R.G.'nin şikayeti üzerine 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da Miraç Taylan A. (19) çevrim içi oyunda tanışıp, küfürleştiği lise öğrencisi R.G'yi (17), yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırıp, yanındaki H.A.D. (17) ve Yiğit A. (22) ile alıkoyarak taksi ile boş bir araziye götürdü. Arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darbederken, Miraç Taylan A. da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan R.G.'nin şikayeti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti. Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

TAKSİDE DARBEDİP, O ANLARI KAYDETTİLER

Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darbetti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darbettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
