Çevreciler Altın Madeni Projesine Karşı Bir Araya Geldi

(ANKARA) – Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla çevreci dernekler ve yurttaşlar, CVK Madencilik AŞ'nin Balıkesir'deki Sarıalan Altın-Bakır Madeni projesine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Buralarda maden çıkarılamaz; yerin üstü, yerin altından kıymetlidir. Bu proje derhal iptal edilsin, gündemden kaldırılsın" dedi.

Çevre örgütleri, CVK Madencilik'in Balıkesir'in Sarıalan bölgesinde yürütmek istediği altın madeni projesine karşı "İDK'yi iptal et, ÇED sürecini sonlandır" çağrısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önündeki basın açıklaması yaptı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla organize edilen basın açıklamasına çevre aktivistleri, yerel dernek temsilcileri ve bazı siyasiler de destek verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, yaptığı açıklamada, proje sürecine ilişkin bilgiler vererek, "Hiçbir kamu yararı bulunmayan, köylünün canını ve malını, tüm yaşamı tehdit eden CVK altın-bakır madeni projesi acilen durdurulmalıdır. Yeni ÇED süreci sonlandırılarak proje iptal edilmeli ve alan rehabilite edilmelidir" dedi.

Doğan, şirketin farklı yıllarda aldığı "ÇED Gerekli Değildir" ve "ÇED Olumlu" kararlarına karşı açılan davalar bulunduğunu bildirerek, "İkinci 'ÇED Olumlu' kararı Kazdağı Derneği, TEMA ve köylüler tarafından dava edilmiş. Dava objektif bilirkişi raporlarına da dayanılarak kazanılmıştır" ifadesini kullandı.

ÇED olumlu kararının iptal edilmesine dayanak olan bilirkişi raporundaki gerekçelerin aynen geçerli olduğunu, revize ÇED raporunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurgulayan Doğan, "Söz konusu hata ve eksikliklerin giderilmesi mümkün değildir. DSİ format görüşünde izin verilmediği halde, projede açık ocak ve atık depolama alanında yeraltı suyu seviyesinin altına inileceği görülmektedir" dedi.

"Taleplerimizi İDK toplantısında bakanlık yetkililerine ileteceğiz"

Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Yalçın ise sağlık koruma bandı, sulak alan–büyük ova, yerleşim yerlerine mesafe, hidrojeoloji ve jeoteknik başlıklarında çok sayıda teknik eksiklik sıraladı.

Yalçın, "ÇED Sağlık Koruma Bandı ve işletme alanı içinde meskenler bulunmaktadır; bu konu halktan gizlenmiş, bilgilendirme yapılmamıştır" dedi.

Bağlantı yolunun "ÇED'de verilenden farklı olarak büyük ova ve meradan geçirildiğini" belirten Yalçın, "Stabilite hesaplarında yeraltı suyu 'tamamen kuru' kabul edilmiştir, depremli durumda güvenlik katsayıları 1,2'nin altına düşen bölgeler dahi güvenli sayılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Açık ocak alanı Sarıalan Köyü'ne çok yakındır; patlatmalar nedeniyle bazı evlerde hasar oluşmuştur. Proje alanı Gökçeyazı fay hattının hemen yakınındadır" diyen Yalçın, "Hiçbir kamu yararı bulunmayan bu proje ÇED süreci sonlandırılarak iptal edilmelidir. Taleplerimizi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında bakanlık yetkililerine ileteceğiz" bilgisini verdi.

"Yerin üstü, yerin altından kıymetlidir; proje derhal iptal edilsin"

Açıklamaya destek veren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise bilirkişi raporlarına atıfla, "Buranın bitki örtüsü çok önemli, çok hassas. Dolayısıyla böyle bir işletme burada olmamalıdır" dedi.

Sarıbal, "Kamu yararı ormanların, meraların, tarlaların oradaki köylüler tarafından kullanılmasıdır. Çevre Kanunu insanlara temiz su, temiz toprak, temiz hava sağlamayı devletin görevi sayar. Tarım Kanunu tarım alanlarının başka amaçla kullanılamayacağını, Orman Kanunu ormanların daraltılamayacağını söyler. Buralarda maden çıkarılamaz. Yerin üstü, yerin altından kıymetlidir. Bu proje derhal iptal edilsin, gündemden kaldırılsın" diye konuştu.

Sarıbal, 16 köy ve çevrede yaşayanların "kendi topraklarında insanca, onurla" yaşamayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.