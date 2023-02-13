Afet bölgesindeki incelemelerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu şehirlerde cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu şehirler arasında yer alan Gaziantep'te incelemeler gerçekleştirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, depremin vurduğu şehirlerde yeniden inşa edilecek binalarla ilgili konuştu.

"AY SONUNA KADAR İNŞAAT FAALİYETLERİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını söyleyen Bakan Kurum,"Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR AFAD'IN KOORDİNASYONU DIŞINDA EVİNDEN EŞYA ALMAMALI"

Bakan Kurum, şunları söyledi: "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı."

"1 YIL İÇİNDE İNŞA ÇALIŞMALARINI HALLEDECEĞİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde konutların 1 yıl içinde tamamlanacağını belirtmişti. Erdoğan, "Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz. Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla inşa edecek, şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Van, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak buralardaki yaraları da halledeceğiz. 1 yıl süre bekliyorum, 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.