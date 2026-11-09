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Çevre Bakanı Kurum, COP31 açılışı öncesi Stiell ve Bowen ile üçlü görüşme yaptı

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Çevre Bakanı Kurum, COP31 açılışı öncesi Stiell ve Bowen ile üçlü görüşme yaptı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 açılışı öncesinde UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile üçlü görüşme yaptı. Kurum, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cop31'in açılışı öncesinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada, "Yarın açılışını yapacağımız COP31 öncesinde UNFCCC İcra Sekreteri Sayın Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve heyetler ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA
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