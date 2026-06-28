İstanbul'un en işlek ulaşım noktasında paçalı tavuk mesaisi

İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından Cevizlibağ'daki toplu ulaşım duraklarının ortasında yer alan refüjde taksi dolmuş şoförlerinin yaklaşık 2 yıldır özenle baktığı paçalı tavuklar, her gün binlerce yolcunun ilgisini çekiyor.

Cevizlibağ-Taksim arasında hizmet veren taksi dolmuş şoförleri, metrobüs, tramvay, minibüs, taksi dolmuş duraklarının kesişim noktasındaki refüjde oluşturulan yeşil alanı besledikleri paçalı tavuklar için sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürdü.

Şoförlerin dinlenmek ve durağın koordinasyonunu sağlamak amacıyla kullandığı konteynerin yanındaki demir çitlerle çevrili alanda 5 paçalı tavuk, 1 horoz ve 3 civciv bulunuyor. Kuluçkadaki yumurtalarla da yakından ilgilenen şoförler, bıldırcın yumurtası boyutundaki paçalı tavuk yumurtalarını zaman zaman aralarında pay ediyor.

Kentin en hareketli ulaşım noktalarından birinde 2 yıldır yaşamlarını sürdüren tavuklar, gün içinde binlerce kişinin dikkatini çekiyor. Toplu taşıma aracına yetişmeye çalışan bir kısmı tavukları izlemek için kısa süre dururken, bazıları da yanlarında bulunan ekmek, simit ve mısır gibi yiyeceklerle onları besliyor.

Şoförler, tavukları akşam saatlerinde kutudan yaptıkları kümese alarak üzerini örtüyor, sabah ise yeniden yeşil alana bırakıyor. Alanın dışına çıkmayan paçalı tavuklar, sakin tavırlarıyla çevrede çalışanların ve yolcuların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

"Ekmek getiren oluyor, mısırcı kardeşimiz mısır veriyor"

Durağın 5 yıllık şoförlerinden 25 yaşındaki Muhammed Enes Kanayran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paçalı tavuklarla hobi amaçlı ilgilendiklerini söyledi.

Tavukları görenlerin mutlu olduğunu ve civcivleri ellerine aldıklarını anlatan Kanayran, "Yumurtalardan almak isteyenler, besleyenler oluyor. Hatta o kadar çok sevenler var ki çalmaya çalışanlar dahi oluyor." dedi.

Kanayran, durakta 24 saat hizmet verdiklerini dile getirerek, "Tavukları gece kümese koyup kilitliyoruz. Ekmek getiren oluyor, mısırcı kardeşimiz mısır veriyor, kendimiz yem veriyoruz, tavuklara bakıyoruz. Yumurtasını hiç yemedim ama yiyen arkadaşlar da var." ifadelerini kullandı.

"Buradan geçen çocuklar tavuklarımızı izliyor, seviniyor"

Şoför Ali Akdenizli de 2008'den beri durakta çalıştığını, duraktaki şoförlerin tavukları sahiplendiklerini dile getirdi.

Tavuklara şoför arkadaşlarıyla dönüşümlü baktıklarını belirten Akdenizli, "Boşluğu olan arkadaş tavukların suyunu dolduruyor, yemeğini veriyor. Buradan geçen çocuklar tavuklarımızı izliyor, seviniyor. 20-25 yaşındaki bir genç, tavuğumuzu alıp yaya olarak götürüyor. Arabası dolan bir şoför arkadaş yola çıkıyor, yolda tavuğu görüp tanıyor, 'Bizim tavuğun burada ne iş var?' diyor, geri alıp getiriyor. Bir tavuğumuza da tramvay çarptı, üzüldük." diye konuştu.

Durağın sorumlusu Ahmet Udun ise hem şoförlerle hem tavuklarla ilgilendiğini kaydetti.

Paçalılarla streslerini attıklarını ifade eden Udun, "Dolmuşları bekleyenler tavukları görünce köy hasretlerini gideriyorlar. Çocuklar geliyor, seviyorlar. Paçalı beslemek zor değil, buğdayını, yeşilliğini atıyoruz. Hiç kaçmazlar, alandan çıkmıyorlar, cinsleri böyle, fazla dışarı çıkmazlar. Civcivler çıkınca heyecanlanıyoruz, nasıl heyecanlanmayız yavrucuklarımız çıkıyor." şeklinde konuştu.