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Cevdet Yılmaz'dan Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama: Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Cevdet Yılmaz'dan Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama: Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak batmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, KKTC ve Türkiye Sahil Güvenlik unsurlarının arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, önceliklerinin yolcuların ve mürettebatın kurtarılması olduğunu belirterek, gemideki yolculara, mürettebata ve millete geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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