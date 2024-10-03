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Cevdet Akay'dan Karabük-Eskipazar Karayolu İçin Acil Çağrı

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 19 Temmuz'da çöken Karabük-Eskipazar karayolunun halen onarılmaması nedeniyle iktidara seslendi ve bölgedeki ulaşımın acilen sağlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 19 Temmuz'da çöken ve halen yapılmayan Karabük- Eskipazar karayolundan iktidara seslenerek, "Bu yol bizim için çok çok önemli bir bağlantı yolu. Bu yolun aylardır yapılmamış olması Karabük için kabul edilebilecek bir durum değil. Bu yolu yapmak için 3 aydır ne bekliyorsunuz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük- Eskipazar karayolunun Karabük çıkışındaki otoyolun 19 Temmuz'da göçmesine rağmen halen yapılmamasına tepki gösterdi.

Komşu illerle bağlantı sağlayan ve yaklaşık üç ay önce çöken Karabük-Eskipazar karayolunun hala onarılmamış olmasını eleştiren Akay, çökme yaşanan bölgeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Karayolları Genel Müdürü'ne seslenerek, "Karabük'e üvey evlat muamelesi yapmaktan artık vazgeçin, Karabüklü hemşehrilerimizi bu mağduriyetten bir an önce kurtarın" çağrısında bulundu.

Akay, "Karabük- Eskipazar karayolunun Karabük çıkışı, Kardemir'in hemen yanında yer alan otoyol 19 Temmuz tarihinde göçtü. Bu yol, 19 Temmuz'dan bu yana yaklaşık üç aydır halen yapılmamış durumda" dedi.

Karabük- Çankırı tren seferlerinin akıbeti belirsiz

Karabük-Çankırı tren seferlerinin seyrüsefere kapatılmasına da tepki gösteren Akay, "Bu yolun göçmesiyle beraber, yolun hemen altından geçen Zonguldak, Karabük, Çankırı ve Ankara istikametindeki demir yolu da yük taşımacılığına kapatıldı. Zaten burada uzun bir süredir Çankırı ve Ankara arasında yolcu taşımacılığı da yapılmıyordu, tren Zonguldak'tan çıktığında Karabük'te kalıyordu. Şimdi yük taşımacılığına da kapatılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"Karabüklü hemşehrilerimizi bu mağduriyetten kurtarın"

Çöken yolun yapımı, seyrüsefere kapatılan tren hattının tekrar açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karayolları Genel Müdürü, Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne çağrıda bulunan Akay, "Bu yol bizim için çok çok önemli bir bağlantı yolu. Bu yolun aylardır yapılmamış olması Karabük için kabul edilebilecek bir durum değil. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na, Karayolları Genel Müdürü'ne, Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne sesleniyorum. Ulaşıma kapalı olan bu yolu bir an önce yapın ve faaliyete geçirin, Karabüklü hemşehrilerimizi bu mağduriyetten kurtarın" diye konuştu.

Cevdet Akay'dan Karabük-Eskipazar Karayolu İçin Acil Çağrı
Kaynak: ANKA / Güncel

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