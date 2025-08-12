Cevahir Asuman Yazmacı'dan Yeşilay'a Ziyaret

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti.

Yazmacı, ziyaretinde Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, kadın komisyonu üyeleri ve Yeşilay gönüllüleriyle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin konuşan Yazmacı, "Bağımsızlık Seferberliği"ni desteklediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazmacı, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışmalar yaparak bunları halkımıza da anlatacağız. Bağımlılık yalnızca bireyi etkileyen bir unsur değil, aynı zamanda toplumu ve özellikle aileyi etkileyen bir durum. Bu nedenle aileler üzerinde yapılan çalışmalar, bireyler üzerinde yürütülen çalışmalar ve toplumsal çalışmalarla inşallah bağımlılığa bulaşmış gençlerimizi, Türkiye'nin en genç nüfusu olan Şanlıurfa'daki gençlerimizi daha aydınlık ve sağlıklı bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmalara imza atacağız."