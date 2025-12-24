Haberler

Ford Çetaş Otomotiv'den 'Tarık Taşar Hatıra Ormanı'

Ford Çetaş Otomotiv'den 'Tarık Taşar Hatıra Ormanı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇETAŞ Otomotiv, Ford markasının sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 'Tarık Taşar Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi. Şile'de düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, şirket her müşteri adına doğaya bir fidan bağışlayacağını duyurdu.

ÇETAŞ Otomotiv, bünyesindeki Ford markasının sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, merhum Tarık Taşar'ın anısını yaşatmak ve doğaya katkı sunmak amacıyla 'Tarık Taşar Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdiğini duyurdu.

Şile'de gerçekleştirilen ilk fidan dikim etkinliğinde, Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar bir araya gelerek Tarık Taşar'ın adını taşıyan fidanları toprakla buluşturdu. Proje kapsamında şirket, sadece bir orman oluşturmakla kalmayıp, Çetaş'tan araç satın alan ve servis hizmeti alan her müşteri adına bir fidan bağışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

'HER FİDAN, GELECEĞE UZANAN BİR HATIRADIR'

Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeynal Taşar konuya ilişkin açıklamasında, "Tarık Taşar Hatıra Ormanı', Çetaş Otomotiv'in çevreye ve topluma duyduğu sorumluluğun güçlü bir yansıması olarak hayat buldu. Her araç satışı ve servis hizmetiyle birlikte doğaya kazandırılan yeni fidanlar, şirketin 'Geleceğe değer katmak' vizyonunu somutlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı