Ford Çetaş Otomotiv'den 'Tarık Taşar Hatıra Ormanı'

ÇETAŞ Otomotiv, bünyesindeki Ford markasının sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, merhum Tarık Taşar'ın anısını yaşatmak ve doğaya katkı sunmak amacıyla 'Tarık Taşar Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdiğini duyurdu.

Şile'de gerçekleştirilen ilk fidan dikim etkinliğinde, Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar bir araya gelerek Tarık Taşar'ın adını taşıyan fidanları toprakla buluşturdu. Proje kapsamında şirket, sadece bir orman oluşturmakla kalmayıp, Çetaş'tan araç satın alan ve servis hizmeti alan her müşteri adına bir fidan bağışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

'HER FİDAN, GELECEĞE UZANAN BİR HATIRADIR'

Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeynal Taşar konuya ilişkin açıklamasında, "Tarık Taşar Hatıra Ormanı', Çetaş Otomotiv'in çevreye ve topluma duyduğu sorumluluğun güçlü bir yansıması olarak hayat buldu. Her araç satışı ve servis hizmetiyle birlikte doğaya kazandırılan yeni fidanlar, şirketin 'Geleceğe değer katmak' vizyonunu somutlaştırıyor" ifadelerini kullandı.