Çeşme'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Devrildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle Alaçatı Mahallesi'nde bulunan çam ağacı evin bahçesine devrildi. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan ağaç, bahçede hasara neden oldu.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.
Kuvvetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Alaçatı Mahallesi Çamlık Yolu üzerindeki çam ağacı, rüzgarın etkisiyle yakınındaki evin bahçesine devrildi.
Bahçede hasara neden olan ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.