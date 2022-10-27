Çeşme'de gece kulübü önünde işlenen cinayete ilişkin sanıklar hakim karşısında

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece kulübü önünde Alpay Kalyon'un bıçaklanarak öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması olayına ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmalarına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.B. ile M.T, olayda yaralanan Yiğit Şeref Lavaşcı, maktul Alpay Kalyon'un babası Mustafa Kalyon ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz 3 sanık ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan F.B, ifadesinde, gece kulübü önünde korsan taksiler için "değnekçilik" yaptığını, valelerle de bu nedenle tanışıklığı bulunduğunu anlattı.

Gece kulübünün yakınında beklerken kavga sesleri geldiğini işitince kulübün kapısına gittiğini ve burada maktulü arkadaşıyla kavga eder şekilde gördüğünü ve ayırmaya çalıştığını iddia eden F.B, şöyle konuştu:

"Ben ayırmaya çalışırken maktul, vale arkadaşlarla da kavga etmeye başladı. Kendimi koruma amaçlı makulün arkadaşına tabureyle vurdum. Sonra oradaki bir dükkana girdim. Burada masa üzerinde iki bıçak gördüm. Kendimi koruma amaçlı bıçakları aldım. Bıçağı görüp kaçsınlar diye yine gece kulübünün oraya gittim. Gittiğimde yine kavga vardı. O kargaşada nasıl vurdum bilmiyorum. Sonra kaçtım. Ben böyle bir şey olmasını istemezdim. Onlar benden büyüktü, kendimi savunmak için yaptım. Bu durum için özür diliyorum. Bir şey de diyemiyorum, onlar da haklı. Maktulün bana karşı bir eylemi olmadı. Ben olay büyümesin diye gittim. Olay buralara kadar geldi. Ailesinden beni affetmelerini istiyorum. Özür diliyorum."

Tutuklu sanık M.T. de olayın olduğu gece kulübünde vale sorumlusu olduğunu, kavgaya müdahale etmek isterken olayın yaşandığını söyledi.

Maktulün kendisine yumruk attığını öne süren M.T, "Ben oraya kavga ayırmak için gittim. Bu sırada bir kargaşa ve boğuşma oldu. Yere düştük. Kadının birisi beni tekmeliyordu. Olaydan kurtulmak için geri geri koştum. Maktul de beni bir kez daha yere düşürdü. Can havliyle boğuştum. Olay yerinden ayrıldım. Çok kalabalıktı. Benim öldürme olayıyla ilgim yok. Suçsuzum." dedi.

Gece kulübünde vale görevlisi olarak çalışan tutuksuz sanık O.G, olay günü izinli olduğunu, araçla gezerken sanıklardan M.T'nin arayıp, kendilerini almasını istediğini aktardı.

Sanıklar M.T. ve F.B'nin araca bindiğinde nefes nefese olduğunu anlatan O.G, "Biz yoldayken bir komiser beni aradı ve 'Cinayeti işlediğini biliyoruz' dedi. Korkup kapattım. Arabayı site tarzı gibi bir yere park ettim. O sırada polis sireni duyunca kaçtık. F.B, o sırada 'Bıçakladım' dedi. Ben korktuğum için polise gitmedim. Ormanda saklandım sabaha kadar. Su ve yiyecek almak için otele gittiğimizde polisleri görüp teslim olduk." ifadelerini kullandı.

Kulübün sahibi C.B. ise olay günü İstanbul'da bulunduğunu, suçsuz olduğunu ve bu olay nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini savundu.

C.B'nin otelinde müdür olarak çalışan tutuksuz sanıklardan O.S ise otel sahibinin gece kulübünde olay çıktığını ve oraya gitmesini söylediğini, otelden çıkıp olay yerine gideceği sırada polislerin geldiğini iddia etti.

"Yarı çıplak kişinin bir kadını dövdüğünü gördüm"

Olayda yaralanan maktulün arkadaşı Yiğit Şeref Lavaşcı, olay günü Alpay Kalyoncu ile birlikte olduklarını ifade ederek, "Biz 4 kişiydik. Ben, S.Ü, Alpay ve eski eşi S.A. Eğlence sonu vale beklerken yolun karşısında yarı çıplak bir kişinin kadını dövdüğünü gördüm. Ben arkadaşa müdahale için karşıya geçtim. Bana küfür etti. Tanımadığım bir şahıs arkamdan gelip kafama tabureyle vurdu. Bu sırada bana tekrar vurmaya çalıştı. Alpay'ın da o sırada itişip kakıştığını gördük. Kapının önündeyken Alpay'ın vurulduğunu 15-20 saniye sonra fark ettim. Şahsın bıçakla geldiğini görmedim. Şikayetçiyim." dedi.

"Boşu boşuna evladımızı katlettiler"

Baba Mustafa Kalyon da şikayetçi olduğunu belirtti.

Oğlunun boşandığı eşi S.A'nın kendisini telefonla aradığını anlatan Kalyon,"S.A, bana, 'Alpay öldü' dedi. 'Kavga çıktı senin evladın başlattı' dedi. Biz daha sonra kavgayı Alpay'ın değil arkadaşının başlattığını öğrendik. Ben sanıkları tanımıyorum. Boşu boşuna evladımızı katlettiler. Burada olan ve yardım ediyormuş görünen herkesten şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Kalyon'un eski eşi tanık S.A, "Olay günü, bir kişi bir kadını dövüyordu. Yiğit, olaya müdahale etmek için karşıya geçti. Bunun üzerine Alpay da geçmek istedi ancak kolundan tutmaya çalıştım. Sonra Alpay koştu. Arkamı döndüğünde birisi Alpay'ı yere yatırmış, tekmeliyordu. Ben de Alpay'a vuranı çektim. Sonra Alpay, bıçaklanmış. Ben görmedim. Hastanede de hayatını kaybetti." dedi.

Alpay Kalyon'un arkadaşlarından tanık S.Ü ise maktulün bıçaklanma anını görmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, F.B'nin tutukluluğunun devamına, M.T'nin ise tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar için konulan adli kontrol kararlarını da kaldıran mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Olay

Çeşme ilçesinde 21 Ağustos 2021'de Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan kavgada Alpay Kalyon, bıçakla öldürülmüş, arkadaşı Yiğit Şeref Lavaşcı ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında cinayet zanlısı F.B, kavgaya karışan M.T, şüphelilere yardım ettiği öne sürülen O.G, C.G. ve O.S, gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden F.B. ile M.T, tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede F.B. ve M.T. hakkında "kasten ardam öldürme" suçundan müebbet, diğer sanıklar hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis talep edilmişti.