Çeşme'de 529 Milyon TL'lik Arazi Satışa Çıktı

ÇEŞME, İZMİR (ANKA) - Turizm cenneti Çeşme Alaçatı'da, 127 bin 897 metrekarelik (yaklaşık 128 dönüm) arsa, 529 milyon TL muhammen (tahmini) bedelle satışa çıkarıldı. Doğal sit alanında kalan 'ticari konut' imarlı arsa, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş ancak alıcı çıkmamıştı.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesi Çiftlik Azmağı mevkiindeki 4164 ada, 4 parselde kayıtlı 127 bin 897 metrekarelik 'ticari konut' imarlı arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Kaplan Akalın ve Lütfi Koparal'ın zilyetinde bulunan yaklaşık 128 dönümlük lüks oteller bölgesindeki arazi için 529 milyon TL muhammen (tahmini) bedel belirlendi.

HEM KORUMA BÖLGESİ HEM DOĞAL SİT ALANI

Açık artırma ilanında, doğal sit alanında kalan arsanın imar durumuna ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"1/1000 ölçekli Alaçatı kıyı kesimi ilave revizyon koruma amaçlı revizyon uygulama imar planında konut (konut artı turizm) alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. 27.04.2018 tarihli 76074 sayılı bakan oluru ile onanan İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı eki haritada sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen doğal sit alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Alaçatı kıyı kesimi ilave artı revizyon koruma amaçlı uygulama imar planı plan notları geçerlidir. İzmir 1 Nolu KTVK Komisyonu'nun 13.05.2005 gün, 545 sayılı kararı ile onanan etaplama projesinde belirtilen kararlar geçerlidir. İzmir II Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 31.07.2018 gün ve 526 sayılı kararı ile planın devamına karar verilmiştir. İnşaat nizamı ve nispeti E=0.30 h=7.50 (%75)-9.50 (%23)-15.50 (%2) dir."

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN 100 MİLYON TL'DEN FAZLA TEMİNAT YATIRMAK GEREKİYOR

İhaleye ilişkin birinci satış günü 19 Temmuz 2022, ikinci satış günü ise 19 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Açık artırmaya katılabilecek isteklilerin 529 milyon TL'nin yüzde 20'si tutarında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerektiği bildirildi.

ARAZİNİN FİYATI 1 YILDA 4 KATINA ÇIKTI

Söz konusu arazi, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş, ancak alıcı çıkmamıştı. Arazinin fiyatının bir yılda yaklaşık 4 katına çıkması dikkat çekti.