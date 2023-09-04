Çeşme Belediyesi Karadağ'ı Sakız Ormanı yapmak istiyor

Çeşme Belediyesi, Musalla Mahallesi'ndeki Karadağ'a Sakız Ormanı yapmak için başvuruda bulundu. Belediye Başkanı Ekrem Oran, alanda 300-400 bin sakız fidanı dikileceğini ve yürüyüş yolları ile dinlenme alanları yapılacağını belirtti.

Çeşme Belediyesi son dönemlerde nedensiz şekilde üst üste 7 kez yanan ve imara açılmaya çalışıldığı düşünülen Musalla Mahallesi'ndeki Karadağ'a talip oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Söz konusu alanda içerisine 300-400 bin sakız fidanı dikeceğimiz, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yapabileceğimiz Sakız Ormanı yapmak istiyoruz. Burada inşaat yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Çevre Düzeni Planında Orman Alanı'nda kalan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak geçen Karadağ Bölgesi'nde inşaat izni olmadığını, ancak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabileceğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bölgenin Çeşme Belediyesi'ne tahsis edilmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Hazine Bakanlığı'na ait olan ormanlık alanı alarak "Sakız Ağacı Geliştirme Bölgesi" ilan etmek isteyen Oran, bu alanlarda mülkiyet durumuna bağlı olarak sadece endemik bitki yetiştirilebileceğinin altını çizdi.

"300-400 BİN SAKIZ AĞACI DİKECEĞİZ"

Toplam 1.453 km alanı "Sakız Geliştirme Bölgesi" yapmak istediklerini ifade eden Oran, "Söz konusu alanda dev bir Sakız Ormanı kurarak yaklaşık 300-400 bin sakız ağacı dikimi yapabiliriz. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve dinlenme alanları ile birlikte ağaç parkı arboterum yaparak, ilk ve orta öğretimden üniversite düzeyine kadar tüm öğrencilere ve çevre halkına sakız ağacı hakkında bilgi verebileceğimiz yepyeni bir yaşam alanı yaratmak istiyoruz. Konuyla ilgili gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak Hazine Bakanlığı'na başvurumuzu yapıyoruz" dedi.

"BURADA İNŞAAT YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Göreve geldiğimiz andan itibaren Ege toprağının sağlık iksiri, Osmanlı'nın tarımsal mirası ölümsüz sakız ağacını anavatanına döndürmek için 40 yıl aradan sonra yeniden sakız üretimine başladık. Dünya'da damla sakızı üretilen tek yer olan Sakız Adası'nın tekelini yıkmak ve asıl anavatanı olan Çeşme'de üretimini arttırmak için 30 binden fazla sakız fidanı diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Yüksek katma değeri olan, sağlıktan kozmetiğe, farmakolojiden gastronomiye birçok alanda kullanılan sakızı geliştirmemiz için yeni alanlara ihtiyacımız var. Karadağ Mevkii'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ve imara açılmaya çalışılan bu ormanlık alana talip olduk. Burada inşaat yapılmasına izin vermeyeceğiz.