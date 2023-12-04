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4 gün önce kaybolan kızın cansız bedenini balıkçılar bulmuştu! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Antalya'da 4 gün önce evden ayrılan ancak geri dönmeyen 20 yaşındaki Damla Durgun'un cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu. Bacağı kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğu ifade edilen genç kızın denizde bulunduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

Antalya'da kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeninin bulunduğu anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Balıkçılar tarafından bulunan Durgun'un cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

4 gün önce kaybolan kızın cansız bedenini balıkçılar bulmuştu! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİN BULUNDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da, kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeninin, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.Deniz yüzeyinde bir insan bedeni olduğunu gören balıkçıların ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibinin, Damla Durgun'un cansız bedenini tekneye aldığı anlar görüntülere yansıdı.

4 gün önce kaybolan kızın cansız bedenini balıkçılar bulmuştu! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

BACAĞI KIRIK, YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından kızlarının cenazesini alan Aziz ve Dilek Durgun çiftinin üzgün olduğu görüldü. Morgda teşhise katılan genç kızın amcası Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğunu, bu nedenle dövmesinden teşhis ettiklerini söyledi.

4 gün önce kaybolan kızın cansız bedenini balıkçılar bulmuştu! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

JANDARMA CİNAYET İHTİMALİNİ DE DEĞERLENDİRİYOR

Durgun'un alınan cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi. Damla Durgun'un farklı zamanlarda yine ortadan kaybolduğu, ailesinin, 3 kez kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Çamyuva Kemer Adli Tıp Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Haberler

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