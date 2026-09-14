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Çermik'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü dolayısıyla Gelincik Dağı İlkokulu'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çalınan zilin ardından öğrenciler ders başı yaptı.

Programda, öğrencilere çanta hediye edildi.

Kaynak: AA
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