Çermik'te Depremzedelere Ahır Destek Paketi
Çermik ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde ahırları zarar gören 29 vatandaşa destek verileceği açıklandı. Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, AFAD İl Müdürü ile hak sahipleri bir araya geldi.
Çermik ilçesinde depremlerde ahırları zarar gören 29 vatandaşa destek verilecek.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Adem Karataş başkanlığında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ahırlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.
İlçede ahırları zarar gören ve hak sahipliği tespit edilen 29 vatandaşa destek verilecek.
Toplantıya, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve hak sahipleri katıldı.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel