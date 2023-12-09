Çermik ilçesinde sağanak sonucu su baskınları yaşandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerdeki bazı evleri su basarken, birçok evin önünde ise çamur yığınları oluştu.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çermik ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Tepe Mahallesi'ndeki bazı caddelerde su taşkınları oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Caddelerdeki bazı evleri su basarken, birçok evin önünde ise çamur yığınları oluştu. Cadde ve evlerde suların tahliyesi için çalışma başlatıldı. (DHA)