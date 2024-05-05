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Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu

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Çerkezköy ilçesinde yapılan bir operasyonda bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.O'yu Fatih Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Otomobilde bulunan N.S. ve A.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.G'yi Ortacami Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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