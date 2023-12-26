Çerkezköy'de Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü satan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde M.R'nin kargo aracılığıyla bandrolsüz ürün satışı yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelinin evinde ve işyerinde yaptığı aramada, 292 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde M.R'nin kargo aracılığıyla bandrolsüz ürün satışı yaptığını belirledi.
Ekipler, şüphelinin evinde ve işyerinde yaptığı aramada, 292 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.