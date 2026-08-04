Haberler

AK Parti'nin çerçeve yasasının adı belli oldu: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi

AK Parti'nin çerçeve yasasının adı belli oldu: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü çerçeve yasa teklifinin adı 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' olarak netleşti. Teklifin 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEM Parti heyeti ve MHP'li Feti Yıldız ile görüşerek teklife son şeklini verdi. Teklifin bugün akşam veya yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

(TBMM) - Ak Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü "çerçeve yasa"nın ismi netleşti. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulacak teklifin 10-12 madde olması öngörülüyor.

Ak Parti, bugün akşam saatlerinde veya yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen "çerçeve yasa" konusunda son hazırlıkları sürdürüyor.  "Çerçeve yasa" için dün akşam geç saatlere kadar mesai devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek teklife son şeklini verdi.

Yasa teklifinin isminin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ismi belirlenirken de tercih edildiği gibi olması benimsendi ve "milli dayanışma" ve "toplumsal bütünlenme" vurgusu yapıldı. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan teklifin, 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.

Teklif için AK Parti, bugün saat 17.30'a kadar süre vererek, tüm AK Parti'li milletvekillerinin teklife imza atmasını istemişti.

Kaynak: ANKA
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına kaçtı
Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu