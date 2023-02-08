'Cennetten bir kare' diye reklamı yapılan 250 daireli rezidans, depremde yerle bir oldu

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için 'Cennetten bir kare' yazdığı ortaya çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

Öte yandan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu "Taner Savut ve Christian Atsu enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz. Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, A1 Blok, 9. kat. Rönesans Rezidans, Hatay" notuyla paylaşıp, yardım çağrısında bulunmuştu.