Cenin'de İsrail Ordusunun Baskınında İki Filistinli Çocuk Yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli 2 çocuk yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin kentinin Caberiyat bölgesinde bir apartmana ani bir baskın düzenledi.

Baskın sırasında silah sesleri duyuldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Caberiyat bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 12 ile 16 yaşındaki iki çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Kızılay ekiplerinin yaralı çocuklara müdahale ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.