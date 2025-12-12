Haberler

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Bişkek'teki mezarı başında anıldı

Güncelleme:
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 97. yılında Kırgızistan'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Mezarı başında yapılan törenlerde eserleri sahnelendi, TİKA tarafından Aytmatov'un mirasını yaşatma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 97. yılında mezarı başında anıldı.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ndeki Aytmatov'un mezarına gelen sevenleri dua etti.

Kabrinin başında konuşan ülkenin Aksakallar Konseyi Başkanı Doolotbek Şadıbekov, Aytmatov'un bugün sadece Kırgızistan'da değil Türkiye'de birçok etkinlikle anıldığını belirtti.

Bişkek'in ana meydanındaki yazarın anıtına çok sayıda öğrenci çiçek bıraktı.

Aytmatov'un eserleri canlandırıldı

Aytmatov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yeşil Enerji Eğitim Merkezi ile Kırgız-Türk Kültür Merkezini kurduğu 100 No'lu Meslek Lisesi'nde anıldı.

Lisedeki "Kıyamet ve İklim Değişikliği, Aytmatov'un Uyarısı ve Yeşil Enerjinin Misyonu" başlıklı etkinlikte, lise öğrencileri yazarın kaleme aldığı insanlığını unutturan "Mankurt" adlı eserini sahneledi.

Öğrenciler, "Toprak Ana", "Gün Olur Asra Bedel", "Cemile", "Beyaz Gemi", "Kırmızı Eşarp" adlı romanların kahramanlarını da canlandırdı.

Etkinlikte konuşan TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, yazarın kıymetli mirasını yaşatmayı büyük sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "TİKA olarak Kırgızistan Milli Kütüphanesi bünyesinde Cengiz Aytmatov Türk Kültür Merkezi'ni hayata geçirdik. Aynı zamanda Cengiz Aytmatov Ev Müzesi'ne kazandırılan Sanal Müze uygulamasıyla usta yazarın dünyasını dijital ortamda da gelecek nesillere taşıdık." dedi.

Bodur, Aytmatov'un düşüncelerinin yalnızca geçmişte kalmamasını, bugün ve yarın da yaşamaya devam etmesini amaçlayan uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar ve panellere destek verdiklerini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Osman Tahir Osman da Türk dünyasının yazarı Aytmatov'u doğum gününde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Aytmatov'un meslektaşları konferansta bir araya geldi

Milli Bilimler Akademisi bünyesindeki Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev'in organizasyonunda "Aytmatov Okumaları-2025" adlı konferans düzenlendi.

Konferansa, Kırgızistan Devlet Sekreteri Arslan Koyçiyev, Cumhurbaşkanı Danışmanı Marat İmankulov, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan büyükelçilikleri ile yazarın meslektaşları ile sevenleri katıldı.

Akmataliyev, burada yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un "Sinagog", "Altın ve Kar", "Öldürülen Oğulla Buluşma", "Flüt ve Toprak", "Flüt – Aşk ve Kederin Sembolü" adlı eserlerinin el yazmalarına sahip olduğunu anlattı.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title