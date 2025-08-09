Cenevre'de Gazze Kıtlığına Karşı Büyük Protesto

Cenevre'de Gazze Kıtlığına Karşı Büyük Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'deki kıtlığa dikkat çekmek için toplanarak İsrail'i protesto etti. Eylemciler, Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparken, İsrail'e boykot çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Gazze'nin maruz bırakıldığı kıtlığı protesto ederek, bu durumun sorumlusu olarak gösterdikleri İsrail'e tepki gösterdi.

Cenevre'nin en işlek bölgelerinden birinde bulunan İngiliz Bahçesi'nde bir araya gelen binlerce eylemci, parkın hemen önündeki ana caddede oturma eylemi düzenleyerek Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

Göstericiler, daha sonra Mont Blanc Köprüsü üzerinden geçerek, saatlerce Cenevre'nin merkezinde yürüyüş yaptı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

Eylemciler, ellerindeki boş tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığa ve bunun neden olduğu ölümlere tepki gösterdi.

İsrail'e boykot çağrısı da yapılan eylemde İsviçre hükümeti, "İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle" eleştirildi.

Yürüyüş esnasında eylemi provoke etmek isteyenlere eylemciler tarafından izin verilmedi.

Eyleme katılan İngiliz Mireiia Bruno, AA muhabirine verdiği demeçte, "(Gazze'deki kıtlık) Bu aynı Yemen ve Sudan'da olduğu gibi korkunç bir durum. İnsanların barış içinde yaşama hakkı var." dedi.

Gazze'deki çocukların çaresiz olduğunu ve öldürüldüğünü söyleyen Bruno, "(Gazze'de) Çocuklar bugün açlıktan ölüyor." diye konuştu.

İsviçreli Nikles ise Filistin'i desteklemek için burada olduğunu kaydederek, "Gazze'de yaşananlar felaket, organize edilmiş bir soykırım. Her gün acı çeken Filistinlileri desteklemek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Nikles, Gazze'de yaşananları çocuklarına da göstermek istediğini belirterek, onların bu duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Yoğun polis eşliğinde yaklaşık 2 saat süren eylem olaysız bir şekilde son buldu.

Öte yandan, gösteri sonunda bazı kişilerin polis tarafından sorgulanması ve kimlik kontrolü yapılmasına da tepki gösterildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze'de büyük acı! Yardım kutusu üzerine düştü, hayatını kaybetti
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.