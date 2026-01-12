Haberler

Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yolu cenaze için ulaşıma açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Çevirme köyünün yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım talebi üzerine karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Cenaze aracı ve diğer araçlar, temizlenen yol sayesinde köye ulaşabildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çevirme köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çevirme köyünün yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cenazelerini köyde toprağa vermek isteyen vatandaşların araçları ve cenaze aracı, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yolu temizleyerek ulaşıma açan ekipler, cenaze aracı ve diğer araçların köye ulaşımını sağladı.

Köye ulaştırılan cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
