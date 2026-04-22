Cemre Vakfının ikinci 'Cemre Kamp'ı Ankara'da düzenlendi

Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ın ikincisi, gönüllülerin çevre bilincini saha deneyimiyle pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 17-19 Nisan'da düzenlenen kampa, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler katıldı.

Katılımcılara, alanında uzman isimler tarafından orman yangınları, küresel iklim politikaları, gönüllülük ve doğa sporları konularında eğitimler verildi, uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

Kampta, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen oturumlarda, "yeşil vatan"ı koruma stratejileri ve yangınlara karşı bilinçli müdahale yöntemleri ele alındı.

Eğitimler çerçevesinde ayrıca, 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) başlığı altında uluslararası iklim politikaları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Ayrıca kamp süresince düzenlenen yelken ve kürek eğitimleriyle katılımcıların doğayla uyum içinde hareket etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Gök tarafından verilen gönüllülük eğitiminde ise toplumsal dayanışma ve vakıf kültürüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, kamp alanını ziyaret ederek eğitim süreçlerini yerinde inceledi ve katılımcılarla bir araya geldi.

Gökgöz, katılımcılara Cemre Vakfının kuruluş süreci, faaliyetleri ve hedeflerini anlattı.

Cemre Vakfı, iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik alanlarında bilim ve teknoloji odaklı projeler yürütüyor.