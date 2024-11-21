Çemişgezek'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar stantta kayıt olup bağışta bulundu.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.
Kan vermek isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi gerekli testlerden geçti.
Görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışı yaptı.