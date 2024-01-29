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Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı

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CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir'de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız" dedi.

Chp Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediye başkan adayını bu akşam açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Tugay, aday gösterilmesinin ardından X hesabından şu mesajı yayınladı:

"Değerli İzmirliler, gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir'de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız. Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye."

Kaynak: ANKA / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Parti Meclisi Cemil Tugay İzmir Politika Güncel Haberler

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