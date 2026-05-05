Cemil Meriç'in fikir dünyası karikatür sergisinde çizgilerle yorumlandı

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle hazırlanan "Çizgilerle İrfan ve İdrak" sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Cemil Meriç 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu ile 5 Mayıs Dünya Karikatüristler Günü kapsamında düzenlenen sergide, yazar ve düşünür Cemil Meriç'in fikir dünyası, karikatür sanatı aracılığıyla çizgilerle yorumlanıyor.

Fas, Özbekistan, Lübnan ve Avusturya dahil 28 ülkeden sanatçıların çalışmalarıyla katıldığı etkinlikte toplam 54 eser sergileniyor.

Serginin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi, Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Dünya Karikatüristler Birliği Başkanı, karikatürist Ahmet Altay ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ile davetliler katıldı.

"Cemil Meriç'i dünyaya tanıtmak zorundayız"

Prof. Dr. Ümit Meriç, konuşmasında, babası Cemil Meriç'in fikir dünyasının uluslararası sanatçılar aracılığıyla yeniden yorumlanmasından memnuniyet duyduğunu, yapımı yakında tamamlanacak Cemil Meriç Kütüphanesi'nin önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Sergiye farklı ülkelerden katılan sanatçıların eserlerinin kendi toplumları için Türkiye'ye bir dikkat davetiyesi olduğunu dile getiren Meriç, "Kitapla fethedemediğiniz topraklara karikatürlerle ilk adımı atmış oluyoruz. Yerli ve milli bir mütefekkir olan Cemil Meriç'i dünyaya tanıtmak zorundayız. Bu sergi, Cemil Meriç'i küresel ölçekte görünür kılan önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise toplumun zihinsel dünyasına katkı sunmanın yöneticiler için en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek her bir kitabının, her bir satırının altının çizilmesi gereken Cemil Meriç'in fikirlerinin önemine işaret etti.

Göksu, Meriç'in Batı medeniyetine yönelik eleştirileriyle toplumun kendi değerleriyle var olabileceğini anlattığını aktararak "Çocuklarımız sahte kahramanların üstünü çizsin, hakiki kahramanların da altını çizsin." dedi.

"Biz de bunu farklı bir yolla ifade etmek istedik"

ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, bu ülkenin havasını solumuş, suyunu içmiş aydınlar arasında Cemil Meriç müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İstedik ki onu, bu topraklarda yaşayan insanların ruh dünyasını inşa ederken kelimelere, kavramlara yüklediği anlamı çizgiyle ifade edelim. Artık insanların az okuduğu, az dinlediği, daha çok görsellerle takip ettiği bir çağdayız. Biz de bunu farklı bir yolla ifade etmek istedik."

Karikatürist Ahmet Altay ise çizerlerin sözden çok eserleriyle kendilerini ifade ettiğini belirterek "Çizerler konuşmayı pek sevmezler. Burada eserlere baktığınızda Cemil Meriç'i portre karikatürleriyle anlatan bir temanın duygusunun kağıda aktarımını göreceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Açılışta Esenler Belediye Başkanı Göksu, Prof. Dr. Ümit Meriç'e babası Cemil Meriç'in karikatürünün yer aldığı bir tabloyu takdim etti.

Farklı ülkelerin sanat anlayışını yansıtan ve Cemil Meriç'in düşünce dünyasına odaklanan sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.