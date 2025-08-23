Cemal Toy'un 'Kalp Hizası' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Cemal Toy'un yaklaşık 40 yıllık sanat yolculuğunu yansıtan "Kalp Hizası" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sergiye ve sanat hayatına dair AA muhabirine açıklamada bulunan Toy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Devrim Erbil'den eğitim aldığını belirterek, "Akademiye başlamadan önce de 10 yıllık süreçte İlhami Atalay Sanat Galerisi'nde İlhami Hoca'mın yanında asistan olarak çalıştım ve sanat serüvenim böyle başladı." dedi.

Toy, İlhami Atalay ile yürüttükleri "atölye geleneğini" vurgulamak için bu sergide de bir enstalasyona yer verdiğini söyledi.

Serginin ismi Kalp Hizası olarak seçmesine ilişkin de Toy, "İnsana değer veren bir medeniyetin çocuklarıyız. Bir sanatçı olarak bunu yaşatmak istedim ve bu anlamda sergide çocuk dostu yaklaşımlar söz konusu. Çocuklara yönelik atölyelerimiz olacak. Çocukların estetik bakış açısı, kadraj bilgisi ve görme biçimleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda sergi kapsamında yetişkinler için de atölyeler yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergideki 15 eserin geliri Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylere bağışlanacak

Sergideki 15 eserin gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını dile getiren Toy, "Bu eserleri sanatseverler alırsa Gazze'de uzuv kaybı yaşamış bireylere destek olacaklar. Bu konuyla alakalı daha önce müzayedeler de yapmıştık. Yaklaşık 30 ampute olmuş bireyin, protez ihtiyacı karşılanmıştı. Uluslararası Doktorlar Derneğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Cemal Toy, sergide daha önce sergilenmemiş farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerinin yer aldığını, ayrıca "Her Şehir Ona Bakar", "Sonsuz Şehirler", "İstanbul Panorama", "Tek ve Çok", "Ateş ve Su" ve "Dervişler" başlıklı serilerinden de resimlerini izleyicilerin beğenisine sunduğunu söyledi.

Daha önce Sultanahmet'teki atölyesinde yabancı turistlerin "Dervişler" koleksiyonundaki resimlere oldukça ilgi gösterdiğinden bahseden Toy, şunları kaydetti:

"Resimlerimde İstanbul'un dört rengini yakalamaya çalışıyorum. Mesela 'zümrütün içinde İstanbul olsa, nasıl olurdu' diye düşünmüştüm. Bu anlamda sergide 'Zümrüt Şehirler İstanbul' resimlerim var. 'İstanbul Kırmızısı' diye tanımladığım bir renk var. Osmanlı'da ve Bizans saraylarında kullanılan renkler var, mor ve kırmızı. Onunla alakalı çalışmalar da var sergide. İstanbul'da senfonik müzik gibi, ritimleri yakalayan bir çalışma. O da çok ilgi çekiyor. Aynı zamanda turkuaz ve mavi tonlarında resimler var. Bir de sepya tonlarında güzel bir seçki var sergide. Sanatseverleri bekliyoruz."

İlhami Atalay ve Devrim Erbil'in ilham aldığı iki önemli isim olduğunun altını çizen Toy, "Kalp Hizası"nın güzel anlamlar içeren ve keşfedilmesi gereken bir sergi olduğunu ifade etti.

Sanat hayatında çocuklarla resim çalışmaları yapmaya devam edeceğini söyleyen Toy, ekim ayında Nelson Mandela Vakfı ile birlikte Güney Afrika'da bir sergi açacaklarını, ileriki günlerde Gazze için de Birlikte Sanat Derneğiyle sergi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

"Matrakçı Nasuh gibi Matrakçı Cemal'imiz var"

Serginin açılışında konuşan ressam İlhami Atalay da bir sanatkarın kolay yetişmediğine dikkati çekerek, "Bugün nankör, iki yüzlü sanat ortamında bir sanatkar sanatıyla yaşayıp ayakta duramıyor. Bir sanatkarın ayakta durabilmesi için kabiliyeti, sanat aşkı, çalışması yeterli olmuyor. Ayrıca dayanabilme, direnme gücü gerekiyor. Cemal Toy da sebatla yıllara direnerek bugünlere geldi. Benim yanıma geldiği 1985'ten bu yana Cemal Toy'un bu noktaya gelmesi için 40 yıl bekledim. Bugün bizim de gizemli şehirler ressamı olarak Matrakçı Nasuh gibi Matrakçı Cemal'imiz var." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa konuk olan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise Cemal Toy'un resim sanatını bir illüzyon gibi kullandığı yorumunu yaparak, böyle bir sergiye imza atması adına Toy'a ve katılımcılara teşekkür etti.

Açılışta ayrıca AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı bir konuşma yaptı.

Programda Cemal Toy'a Gazze'ye verdiği destekler sebebiyle Birlikte Sanat ekibi adına Ayşegül Odabaşı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Betül Tekiner küratörlüğünde hazırlanan "Kalp Hizası" sergisi, 7 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.