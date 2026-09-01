Vekil danışmanına fuhuş ve aklama tutuklaması
YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'fuhuşa teşvik veya aracılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tekinoğlu, buradaki sorgusunun sonucunda "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından tutuklandı.