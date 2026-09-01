Haberler

Vekil danışmanına fuhuş ve aklama tutuklaması

Vekil danışmanına fuhuş ve aklama tutuklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'fuhuşa teşvik veya aracılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tekinoğlu, buradaki sorgusunun sonucunda "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakim karşısında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı

Fuhuştan gözaltına alınan Cemal Enginyurt'un danışmanı hakkında karar
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu