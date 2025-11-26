Haberler

'Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık sözleşme

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.

HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni'ne, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Kurulunda alınan kararların, sözleşmeye dönüştürülmesi süreçlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti. Görgün, son icra kurulunda özellikle taarruzi sistemler ve hava savunma sistemlerinin tedarikinin Türk ordusu için yapılması yönünde kararlar alındığını ifade ederek, "Bu süreçte ROKETSAN ve ASELSAN'ın; geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten, bugün yine ROKETSAN'ın daha evvel yine envantere kazandırılmış taarruzi sistemler ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık. Şirketlerimiz gece gündüz durmadan var olan sistemleri iyileştirme, geliştirme, etki gücünü artırma ve kahraman ordularımızın caydırıcı gücünü ortaya koyabilecek kabiliyetleri artırmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

'HEM İHTİYACI KARŞILIYOR HEM DE İHRAÇ EDİYORUZ'

İmzalanan sözleşmelerin ve ihracat başarısının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Görgün, Türkiye'nin savunma sanayinde sınıf atladığını ve artık küresel bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, "Bugün gelinen noktada Allah'a çok şükür imzaladığımız sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamında birtakım ürünleri ihraç eder konuma gelmiş olmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye artık, savunma sanayi ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk 10'da kendine yer bulan bir ülke. Türkiye, hava savunma sistemleri ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan farklı kademelerde, mertebelerde hava savunma sistemlerini ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.

'YAZILIM VE DONANIMI TAMAMEN YERLİ'

Görgün, 'Çelik Kubbe' sistemindeki tüm unsurların, alt sistemlerini, yazılım ve donanımlarını yerli ve milli üretebilme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Diğer taraftan caydırıcılığımızı artıracak taarruzi sistemlerin de yine seri üretimini imzalamış olmak ve bunların menzillerini, etki alanlarını artıracak çalışmaların devam etmesinin huzuruyla, mutluluğuyla çalışıyoruz. Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayinde yakaladığı ivme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketlere ve genç mühendislere duyduğu güvenin bir sonucudur. Bu güvenle birlikte ortaya çıkan ürünlerle kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz. Dost ve müttefik ülkelerle de ürettiklerini paylaşan ve ihracatta ilk 10 arasına giren bir savunma sanayi ihracatçısı ülke konumuna geldik. Yaptıklarımız kıymetli, başardıklarımız anlamlı ama biz biliyoruz ki daha çok yapacaklarımız var. Daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Biz ekibimize, sektörümüze güveniyoruz" diye konuştu.

'STRATEJİK İMZALARA ŞAHİTLİK ETTİK'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, atılan imzaların ülke açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün gerçekten ülkemiz açısından stratejik imzalara şahitlik ettik. Hava savunma sistemlerimizin yüksek adetlerde üretimi için imzalar attık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise imzalanan projelerin TSK'nın gücüne güç katacağını belirterek, "Bugünkü imza töreniyle aslında Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik gücüne çok ciddi katkı sağlayacak birçok projeyi de hayata geçirmiş olduk. Uzay sistemlerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar sistemlere ve stratejik sistemlere kadar birçok projenin seri üretim anlaşmasını bugün imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
