Çelebi Sempozyumu 'Ümmet Olmak ve Gençlik' Temasıyla İstanbul'da Yapıldı

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen ve bu yıl ilki düzenlenen Çelebi Sempozyumu, "Ümmet Olmak ve Gençlik" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

MÜSDAV'dan yapılan açıklamaya göre, İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) 12-13 Nisan'da düzenlenen sempozyumda öğrenciler, "Ümmetin Kültürel Zenginliği", "Filistin ve Dünya" ve "Genç Sahabeler ve Gençlerin Tebliğdeki Rolü" başlıklarında sunumlar yaptı.

Sempozyumda konuşan MÜSDAV Başkanı Mahmut Özdemir, etkinliğin sadece akademik faaliyet olmadığını, sempozyumun, gençlerin kavramsal üretim gücünü ortaya koyduğu bir platform olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan ise imam hatip gençliğinin küresel düzeyde etkili olabileceğine inandığını dile getirdi.

İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Çolak da konuşmasında ümmet olma anlayışının yeniden şekillendiğini, gençlerin bu dönüşüme katkı sunabilecek donanıma sahip olması gerektiğini ifade etti.