Çelebi Mehmet, Ölümünün 604. Yılında Anıldı

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmet, ölümünün 604'üncü yılında, mezarının bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce Yeşil Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okutuldu.

Daha sonra Çelebi Mehmet'in kabrinin bulunduğu Yeşil Türbe'de Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Program kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çelebi Mehmet'i anmak için bu programı düzenlediklerini söyledi.

Çelebi Mehmet'in hayatını anlatan Yıldız, "Çelebi Mehmet 1386'da Bursa'da doğdu, 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Devletin ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. Osmanlı'yı Fetret Devri'nden çıkardıktan sonra Yeşil Külliye'yi Bursa'ya armağan etmiştir. Yeşil semti, Çelebi Mehmet'in semti olarak bilinmektedir. Devleti yeniden kurmuş, yeniden ayağa kaldırmıştır." diye konuştu.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir ve vatandaşlar katıldı.