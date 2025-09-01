Celal Akın Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu Ek Kontenjan İle Öğrenci Alacak
Konya'da Celal Akın Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu, 5. sınıf öğrencilerinden ek kontenjanla 18 öğrenci alacağını açıkladı. Başvurular 1-12 Eylül tarihlerinde okul binasında yapılacak ve yetenek sınavları 15-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Konya'da, Celal Akın Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu, ek kontenjan ile yetenek sınavıyla 18 öğrenci alacağını duyurdu.
Celal Akın Güzel Sanatlar Türk Müziği Ortaokulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, başvuruların okul binasında, 1- 12 Eylül'de yapılacağı belirtildi.
Okulun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle açıldığı belirtilen açıklamada, yetenek sınavıyla 5. sınıf öğrencilerinden ek kontenjanla 18 öğrenci alınacağını ve sınavların 15-19 Eylül'de yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel