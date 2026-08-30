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Çekya'da Mladic'e övgüye soruşturma

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Çekya polisi, bir gazetecinin, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'i öven paylaşımı hakkında inceleme başlattı.

Çekya polisi, bir gazetecinin, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'i öven paylaşımı hakkında inceleme başlattı.

Çekya Polis Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, bir gazetecinin, savaş suçlusu Mladic hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu paylaşım alıntılanarak, "Bu gönderiyi kaydettik ve üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle, yazarın soykırımı hafife almasıyla herhangi bir suçun unsurlarını oluşturup oluşturmadığını inceleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Çek gazeteci, sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde ölmesinin ardından X'te yaptığı paylaşımda, tutuklamanın "haksız" olduğu iddiasında bulunarak, Mladic'i öven ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA
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