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Çekya Okullarda Cep Telefonu Kullanımını Yasaklıyor

Çekya Okullarda Cep Telefonu Kullanımını Yasaklıyor
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Çekya hükümeti, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. 1 Eylül 2027’de yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, teneffüs, yemekhane ve etütleri de kapsıyor. Hükümet odaklanma ve akademik başarıyı hedeflerken muhalefet dijital okuryazarlık endişesi taşıyor.

PRAG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çekya hükümeti, okullarda cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Çek Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bakanlar kurulunun pazartesi günü oy birliğiyle kabul ettiği tasarı, parlamentoda onaylanması halinde 1 Eylül 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tasarıya göre uygulama, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar ile konservatuvarların alt sınıflarında öğrenim gören çocukları kapsayacak. Yasak, dersliklerin yanı sıra teneffüslerde, yemekhanelerde, etütlerde ve okul kulüplerinde de geçerli olacak.

Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki uygulamaları örnek gösteren hükümet, düzenlemeyle öğrencilerin odaklanma sürelerini artırmayı, akademik başarılarını yükseltmeyi ve okul ortamını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Muhalefet partisi ise yasağın çocukların dijital okuryazarlık becerilerini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

Kaynak: Xinhua
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