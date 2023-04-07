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Çektiği video ile erkek arkadaşına "Seni aldatmadım" diye seslenip, kayalıklardan atladı

Güncel Haberler

Muğla'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra "Seni hiçbir zaman aldatmadım" diyerek video çeken 21 yaşındaki Bahar C., Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi.

Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., dün saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı.

"SEVGİMİ İSPATLAMAM GEREKİYORSA, BURDAYIM"

Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.

Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı

VİDEOYU AİLESİNE DE YOLLADI

Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar C.'nin cansız bedenine ulaştı. Bahar C.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı

Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı

Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

corci:

böyle sevgi mi olur ya, 1 defa hayata geliyorsun, hayatının en güzel döneminde bir insan için ölmeye değmez. ne hissedersen hisset. yazık

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Yavuz sivas:

değermi be kardeşim iki gün sonra gidip başkasıyla birlikte olacak uğruna öldüğün adam

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Hülagü:

Durup dururken birisine kulp tak. Ölümüne sebep ol. Allah sorsun hesabını

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