Çektiği video ile erkek arkadaşına "Seni aldatmadım" diye seslenip, kayalıklardan atladı

Muğla'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra "Seni hiçbir zaman aldatmadım" diyerek video çeken 21 yaşındaki Bahar C., Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi.

Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., dün saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı.

"SEVGİMİ İSPATLAMAM GEREKİYORSA, BURDAYIM"

Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.

VİDEOYU AİLESİNE DE YOLLADI

Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar C.'nin cansız bedenine ulaştı. Bahar C.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.