Çekmeköy'de vatandaşları ayağa kaldıran çalışma! İlçenin en büyük ikinci parkı yapılaşmaya açıldı - Haberler

İstanbul Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanının yapılaşmaya açılması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Dün öğle saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları mahalle sakinlerinin tepkisi sonrası durdurulurken, iş makineleri bu sabah erken saatlerde parka yeniden girdi.

İŞ MAKİNELERİ SABAH ERKEN SAATLERDE PARKA GİRDİ

Tepkiler sonrası çevresi bariyerlerle kapatılan parka bu sabah 05.00 saatlerinde yeniden giren iş makineleri ve belediye çalışanları vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve zabıta ekibinin bölgeye gelmesinin ardından mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen vatandaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtti.

ZABITALARLA VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Parkın yıkımının durdurulması için direnen ve sloganlar atan vatandaşlara bir süre sonra polis ve zabıta müdahale etti. Mahalleli dağılmayınca bu sefer de parktaki demir kapı kapatıldı, vatandaşların bir kısmı parkta mahsur kaldı. Çekmeköy Belediyesi görevlileriyle yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 3 saat sonra kapı açıldı.

"İŞİN İHALESİNİ VE FİRMAYA YER TESLİMİNİ YAPTIK"

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, ilçenin en büyük ikinci parkının yapılaşmaya açılmasına ilişkin gelen tepkilere BirGün aracılığıyla yanıt verdi. Yüksel, "Söz konusu alana kapalı pazar yeri yapıyoruz. Mahalle aralarındaki pazarları kaldırıyoruz. İşin ihalesini yaptık. Firmaya yer teslimini yaptık" ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI POYRAZ AÇIKLAMA YAPMADI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ise kendisiyle ilgili yükselen tepkiler sonrasında konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.