Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan 34 R 0717 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın gişeleri ayıran beton bariyere çarparak kontrolden çıktığı ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptığı görülüyor.

UYUŞTURUCU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.