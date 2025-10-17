Çekmeköy'de İETT Otobüs Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ÇEKMEKÖY'de İETT otobüsünün durağa çarptığı kazada yaralanan Deniz Şengül (35), hayatını kaybetti. Şengül'ün cenazesi Ümraniye'de düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

Kaza, 15 Ekim Çarşamba günü Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengül için bugün Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze aracına yüklenen Deniz Şengül'ün cenazesi Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda defnedildi.