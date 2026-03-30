Çekmeköy'de Yağış Sonrası Şile Yolu Trafiğe Kapandı

ÇEKMEKÖY'de yağışın ardından yola taşan dere nedeniyle Şile Yolu Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

İstanbul'da aralıksız devam eden yağış nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda taşan deredeki sular, Şile Otoyolu'na kadar indi. Araçların yolda ilerleyememesi nedeniyle olay yerine itfaiye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda oluşan su birikintisi nedeniyle Şile Yolu Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Bu sırada belediye ekipleri ise tıkanan rögar kapaklarını vidanjör araçları ve kepçe yardımıyla açarak biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Ormanlık alandaki taşan dereye de ulaşan ekipler suyun kesilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

İNŞAAT ALANINDAKİ 2 KEPÇE SUYA GÖMÜLDÜ

Öte yandan taşan deredeki sular, bir inşaat alanında birikintiye neden oldu. İnşaat sahasındaki 2 kepçenin suya gömüldüğü görüldü. Kapanan yol nedeniyle Şile Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı