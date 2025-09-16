Haberler

Cebrail Özkurt: 'Yorgun mermilerden korkuyoruz, havaya silah sıkmak masum bir eğlence değil'

Cebrail Özkurt: 'Yorgun mermilerden korkuyoruz, havaya silah sıkmak masum bir eğlence değil'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızılepe ilçesinde Cebrail Özkurt, evine isabet eden yorgun mermiler nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. Özellikle düğünlerde atılan mermilerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Özkurt, yetkililerden caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

MARDİN'in Kızılepe ilçesinde Cebrail Özkurt'un (43) 2 katlı müstakil evinin avlusu ile damına 6 ayda, 6 yorgun mermi ile saçmalar isabet etti. Özkurt, büyük bir korku ile yaşadıklarını belirterek, "Özellikle düğünlerde sıkılan 'kör kurşun' diye tabir ettiğimiz mermilerdir. Bunlar sıkça gelmeye başladı. Bu yorgun mermilerden bayağı rahatsız olmaya başladık. Çocuklar korku içindedirler" dedi.

Kızıltepe ilçesinde Fırat Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Özkurt'un evinin avlusu ile damına 6 ayda, 6 yorgun mermi ile saçmalar isabet etti. Ailesinden kimsenin yaralanmadığı olaylar sonrası Özkurt, şikayetçi oldu. Özellikle çocuklarının korku içinde olduğunu söyleyen ve ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde 2022'de ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın ölümünü hatırlatan Özkurt, yetkililerden caydırıcı cezalar alınmasını istedi.

'HAVAYA SIKMAK, MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL'

Cebrail Özkurt, "Bu yorgun mermiler, 6 ayda evime isabet eden maganda kurşunudur. Evin avlusuna, bahçesine, damına, yaşam alanıma düştüler. Özellikle düğünlerde sıkılan 'kör kurşun' diye tabir ettiğimiz mermilerdir. Bunlar sıkça gelmeye başladı. Bu yorgun mermilerden bayağı rahatsız olmaya başladık. Çocuklar korku içindedirler. Her ne kadar maddi ve manevi zarar vermiş olsa da ailemden birisine isabet etmediği için kendimizi şanslı buluyoruz. Ama bu sürekli şanslı olacağımız anlamına gelmiyor. Birkaç yıl önce başına yorgun mermi düşen Onur Başboğa gibi sokakta başka kişilere isabet edebilir. Kendi mutlu günlerini başkasının acısına dönüştürmesinler. Bir de biliyorsunuz; Kızıltepe'de insanlar yazın damlarda uyuyorlar. İnanın çocuklar ve bizler korku içinde uyuyoruz. Her an yorgun mermi düşecek diye tedirgin oluyoruz. Düğünlerde veya kutlamalarda rasgele havaya silah sıkmak, masum bir eğlence değil. Aksine insanların hayatlarını riske atan çok ciddi bir eylem. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sevinç anlarımızı başkasının açısına dönüştürmeyelim. Ayrıca yetkililerden de daha sıkı denetim ve caydırıcı önlemler alınmasını istiyoruz, bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket

Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.