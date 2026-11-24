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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ekim ve kasım aylarında 4 kişide kuş gribi virüsünün tespit edildiğini, bu kişilerden 1'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CDC, ülkedeki kuş gribi vakalarına ilişkin güncelleme yayımladı.

Ekim ve kasım aylarında kuş gribi görülen çiftliklerde çalışan 4 kişide de virüsün tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, bu vakaların 3'ünün Washington, 1'inin Oregon eyaletinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Washington eyaletindeki hastalardan 1'inin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Söz konusu vakalarla birlikte 2024'ten bu yana kuş gribi teşhisi konulanların sayısı 75'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: AA