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Pentagon çalışanlarından 'Destansı Öfke' ismini kullanmamaları istendi

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CBS News'in ulaştığı bir e-postaya göre, ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılar için 'Destansı Öfke Operasyonu' adlandırmasından kaçınılmasını istedi; operasyonun 5 Mayıs'ta sona erdiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ağustos ayında gönderdiği elektronik postada çalışanlarından İran'a yönelik saldırıları "Destansı Öfke Operasyonu" olarak adlandırmamalarını istediği öne sürüldü.

Cbs News, Pentagon'un İran'a yönelik saldırılara ilişkin çalışanlarına gönderdiği elektronik postaya ulaştı.

Pentagon çalışanlarına ağustosta yollanan elektronik postada İran'a yönelik saldırıların "Destansı Öfke Operasyonu" olarak adlandırılmaması gerektiğinin bildirildiği öne sürüldü.

CBS'e açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, söz konusu operasyonun 5 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada belirttiği üzere sona erdiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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