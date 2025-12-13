Çaykara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Kızılay Trabzon Şubesince "Okulumda Kampanya Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Kaymakam Ali Sapmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de destek verdi.

Kan bağışında bulunan öğretmen ve velilere madalya ile Trabzonspor forması armağan edildi.