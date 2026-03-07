Haberler

Kocaeli'deki cinayette 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'deki cinayette 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde C.B.'nin tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay husumet nedeniyle işlendi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde C.B.'nin evine girmek üzereyken tabancayla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 3 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir binanın girişinde meydana geldi. C.B., evine girmek üzereyken, kendisini takip eden K.N.'nin, tabancalı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda başından vurulan C.B., hayatını kaybederken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu, cinayet şüphelisi K.N. ve ona yardım ettikleri tespit edilen V.N., S.N., M.N. ve Y.G. olay tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıktı. K.N., V.N., S.N. ve Y.G.'yi tutuklayan mahkeme, M.N.'ye ise ev hapsi verdi.

Cinayetin husumet nedeniyle işlendiği öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Kahreden fotoğrafı paylaşıp intikam yemini etti
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler