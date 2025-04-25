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Çayırhan Gölü'nde Turizm Artıyor

Çayırhan Gölü'nde Turizm Artıyor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Nallıhan Belediyesi, 'Juliopolis' isimli teknesiyle gölde gezinti imkanı sunarken, karavan kampı yapmak isteyenler de göl kenarında konaklıyor. Ayrıca Aile Yaşam Merkezi ve kafe inşaatları sürüyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Gölü vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Çayırhan Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, Nallıhan Belediyesine "Juliopolis" isimli teknesiyle gezinti imkanı buluyor.

Karavan kampı yapmak isteyenler de gölün kenarında konaklıyor.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, yaptığı açıklamada, Çayırhan Gölü kenarında her türlü etkinliği kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün girişimleriyle başlatılan Aile Yaşam Merkezi inşaatının sürdüğünü anlatan Özen, "Halkımızın hizmetine sunulmak üzere 200 metrekarelik kafenin yapımına başlanmıştır. Bu tesislerin yapımında emeği geçen başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanımız Güngör'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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