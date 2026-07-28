Juliopolis'te su altı araştırması

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Juliopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kent mimarisine ilişkin yeni verilere ulaşmak amacıyla baraj göleti yakınında da kazı çalışmaları yapılıyor.

Baraj gölü altında kalan Juliopolis Antik Kenti'ne ait mimari kalıntıların tespit edilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından yan taramalı sonar sistemi kullanılarak üç gün süren su altı araştırması gerçekleştirildi.

Kazı ekibi, elde edilen verilerin analiz edilerek bilimsel yayına dönüştürüleceğini belirtti.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi koordinesindeki çalışmalarda bugüne kadar 850'nin üzerinde tarihi esere ulaşıldığı, bu eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin alt katında "Juliopolis Antik Kenti Kazıları" başlığı altında sergilendiği kaydedildi.

Kaynak: AA